Демʼяненко: Пора вже Динамо брати очки у Лізі конференцій

Володимир Варуха — 6 листопада 2025, 12:55
Легенда київського Динамо Анатолій Демʼяненко поділився очікуваннями від матчу третього туру Ліги конференцій між Динамо та Зрінськи.

Слова легендарного футболіста цитує Sport-Express.

"По-перше, чекаю гарної гри. Мотивація у динамівців має бути хорошою. Пора вже брати якісь очки у Лізі конференцій. Сподіваємося, що Динамо покаже гідну гру і досягне позитивного результату, Я зазвичай прогнози не даю, але цього разу зроблю виняток. Динамо переможе з рахунком 2:1", – зазначив Демʼяненко.

Матч Динамо – Зрінськи у рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій відбудеться 6 листопада і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше Володимир Єзерський поділився очікуваннями щодо матчу Динамо.

