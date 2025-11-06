Демʼяненко: Пора вже Динамо брати очки у Лізі конференцій

Легенда київського Динамо Анатолій Демʼяненко поділився очікуваннями від матчу третього туру Ліги конференцій між Динамо та Зрінськи.

Слова легендарного футболіста цитує Sport-Express.

"По-перше, чекаю гарної гри. Мотивація у динамівців має бути хорошою. Пора вже брати якісь очки у Лізі конференцій. Сподіваємося, що Динамо покаже гідну гру і досягне позитивного результату, Я зазвичай прогнози не даю, але цього разу зроблю виняток. Динамо переможе з рахунком 2:1", – зазначив Демʼяненко.