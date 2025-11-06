Єзерський спрогнозував перемогу Динамо у матчі зі Зриньськи

У третьому турі групового етапу Ліги конференцій Динамо проведе домашній поєдинок проти боснійського Зринськи. Ексфутболіст прогнозу перемогу українського клубу.

Слова Єзерського цитує Sport.ua.

"Киянам потрібно постаратися додати в дисципліні, в організації гри в обороні і реалізації. Переможець визначається не за кількістю гольових моментів, а за тим, хто краще реалізує свої шанси. Якщо вдасться все це поєднати, то я вірю, що як мінімум на гол підопічні Олександра Шовковського можуть претендувати. Хоча, давайте поставимо на – 2:0", –

сказав ексфутболіст.