Єзерський спрогнозував перемогу Динамо у матчі зі Зриньськи

Володимир Варуха — 6 листопада 2025, 11:51
Володимир Єзерський

У третьому турі групового етапу Ліги конференцій Динамо проведе домашній поєдинок проти боснійського Зринськи. Ексфутболіст прогнозу перемогу українського клубу.

Слова Єзерського цитує Sport.ua.

"Киянам потрібно постаратися додати в дисципліні, в організації гри в обороні і реалізації. Переможець визначається не за кількістю гольових моментів, а за тим, хто краще реалізує свої шанси. Якщо вдасться все це поєднати, то я вірю, що як мінімум на гол підопічні Олександра Шовковського можуть претендувати. Хоча, давайте поставимо на – 2:0", – сказав ексфутболіст.

Матч відбудеться у польському Любліні сьогодні, 6 листопада, початок – о 22:00.

Раніше Піхальонок висловився про матч проти Зринськи.

