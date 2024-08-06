Михайличенко: Мій перехід у Рейнджерс — один із найгучніших трансферів у Великій Британії

Ексгравець Динамо Олексій Михайличенко заявив, що його трансфер у Рейнджерс — один з найгучніших трансферів у Великій Британії.

Його слова передає "Український Футбол".

"Переговори між клубами були дуже важкі. Мій перехід — це один із найгучніших трансферів у Великій Британії. За мене заплатили близько 2.8 мільйонів фунтів, на той час це були величезні гроші. Рейнджерс тоді був найбагатшим клубом Великої Британії і міг собі дозволити такий трансфер.

Мені вже було 28 років, і коли я зрозумів, що Сампдорія на мене не розраховує, то відразу погодився на перехід у Рейнджерс. І ні разу про це не пошкодував! Я потрапив наче в Динамо-2!", — сказав Михайличенко.

Зазначимо, що Олексій приєднався до Рейнджерс у 1991 році після успішного виступу у складі італійської Сампдорії. За період своєї кар'єри в шотландському клубі футболіст провів 103 поєдинки, де відзначився 20 забитими м'ячами. Також у футболці "світло-блакитних" українець виграв 8 трофеїв, з яких 4 титули чемпіонату Шотландії.

Нагадаємо, що сьогодні Київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок — о 21:00 за київським часом.