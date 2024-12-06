Я сам до вас приїхав: Алієв звернувся до ФСБ із Суджі

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв відвідав місто Суджа, яке зараз перебуває під контролем Збройних Сил України. Він записав звернення до Федеральної служби безпеки РФ, яка нещодавно оголосила його у розшук.

Відповідний пост ексфутболіст розмістив у себе в Instagram.

"Ну що, ФСБ, будь ласка, не треба мене шукати, я сам до вас приїхав. Ось вона – ваша "П'ятьорочка". Я в Курську. Приїжджайте і в'яжіть мене. Ви ж хотіли. Ось вона Україна! Україна – це сила!" , – сказав Алієв.

Нагадаємо, Алієв народився у місті Хабаровськ. У 15-річному віці він приєднався до академії Динамо. Згодом отримав українське громадянство.

Після початку повномасштабного вторгнення не раз критикував владу РФ та російський народ.

Дістається від Алієва й Анатолію Тимощуку, колишньому капітану збірної України. Артем Мілевський вважає, що Алієв поб'є Тимощука, якщо вони таки зустрінуться.