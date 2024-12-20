Колишній легіонер Динамо завершив кар'єру в 34-річному віці

Колишній гравець київського Динамо Факундо Бертольйо оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Sportal.gr.

34-річний хавбек із власної ініціативи попросив розірвати контракт з Іраклісом і повернутися до Аргентини. За його словами, він змушений завершити кар'єру через особисту трагедію.

"Друзі, на жаль, настав час попрощатися з вами, оскільки через дуже серйозну особисту проблему, з якою я зіткнувся, я змушений повернутися в Аргентину і водночас припинити грати у футбол. Я прийняв це рішення після ретельного обмірковування та попереднього вичерпання всіх інших альтернатив", – заявив Факундо.

Київське Динамо придбало його в травні 2010 року. За різними даними, сума трансферу склала близько 8 млн євро.

Справи у хавбека в Україні не пішли. За "біло-синіх" в УПЛ він відіграв лише 4 матчі, хоч і був на контракті до 2016 року. У 2010 році провів 1 матч за збірну Аргентини і забив 2 голи.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Беньямін Вербич залишив Панатінаїкос.