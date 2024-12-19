Колишній лідер Динамо залишив топклуб Греції
Беньямін Вербич
Словенець Беньямін Вербич залишив грецький Панатінаїкос.
Про це повідомила пресслужба афінського клубу.
Нагадаємо, Вербич перейшов у Панатінаїкос влітку 2022 року на правах вільного агента з Динамо. У поточному сезоні 31-річний футболіст зіграв лише 1 матч. У серпні повідомлялося, що Беньямін близький до переходу в Копенгаген.
Українським вболівальникам Вербич відомий тим, що грав за київське Динамо. "Біло-сині" придбали його в січні 2018 року в данського Копенгагена за 4 млн євро.
За Динамо він відіграв 99 поєдинків у всіх турнірах та забив 22 голи. За збірну Словенії провів 61 поєдинок та забив 6 голів.