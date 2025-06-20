Ексгравець Челсі отримав 5-річну дискваліфікацію та штраф після суперечки зі штабом Ето'О

Футбольна асоціація Камеруну покарала колишнього гравця Челсі, Реала та ще низки клубів Жеремі Нжітапа після суперечки з представником штабу президента федерації Самюеля Ето'О.

Про це повідомляє DailyMail.

Зазначається, що колишній футболіст отримав п'ятирічну дискваліфікацію та був оштрафований на 13 000 фунтів стерлінгів.

Ворожнеча між ними почалася ще на Кубку африканських націй 2023 року в Кот-д'Івуарі, під час протистояння Камеруну з Гамбією. Жеремі вступив у суперечку з членом штабу Ето'О. Їх довелося розняти тим, хто знаходився поруч.

Нжітап був силоміць виведений охороною за наказом керівництва FeCafoot. У підсумку колишній півзахисник повинен відбути тривалу дискваліфікацію. Також покарання отримав його асистент Даніель Блез Нгос. Він отримав дворічну дискваліфікацію і штраф 6 500 фунтів. Жеремі планує оскаржувати це рішення.

"Ми оголошуємо Жеремі Сорела Нджітапа, президента Синафота, винним у порушенні правил поведінки, передбачених нашим етичним кодексом. Ми засуджуємо його до заборони на всі форми футбольної діяльності на п'ять років і штрафу в розмірі десяти мільйонів західноафриканських франків (13 000 фунтів). У нього є десять днів, щоб подати письмову апеляцію", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, напередодні футбольна асоціація Англії висунула звинувачення вінгеру збірної України та Челсі Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил після відкриття проби "Б".

Ані Мудрик, ані клуб публічно не коментували ситуацію після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно висунула проти гравця звинувачення в середу. Українець має 20 днів, щоб відреагувати на це.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Якщо Мудрик буде визнаний винним, йому загрожує дискваліфікація строком до чотирьох років.