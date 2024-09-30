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FIFA відсторонила Ето'О від відвідування матчів збірної Камеруну

Володимир Кук — 30 вересня, 23:05
FIFA відсторонила Ето'О від відвідування матчів збірної Камеруну
Самуель Ето'О
ФК Барселона

Колишній гравець Барселони та президент Федерації футболу Камеруну Самуель Ето'О потрапив під санкції FIFA.

Про це повідомляє сайт організації.

Зазначається, що камерунець вчиняв тиск на арбітрів під час матчу молодіжного чемпіонату світу серед жінок до 20 років між збірними Бразилії та Камеруну.

Рішення заборонити Ето'О відвідувати матчі всіх збірних Камеруну було ухвалено через порушення статей 13 (Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри) та 14 (Неправомірна поведінка гравців та офіційних осіб) Дисциплінарного кодексу FIFA.

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