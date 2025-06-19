Мудрик має 20 днів, щоб відреагувати на звинувачення від Футбольної асоціації Англії

Вінгер Челсі Михайло Мудрик має 20 днів, щоб відреагувати на звинувачення Футбольної асоціації Англії у порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з антидопінговими правилами Футбольної асоціації, український футболіст тепер має 20 днів, щоб вирішити, чи погоджуватися з висновком та будь-якими покараннями (йому загрожує дискваліфікація на чотири роки), чи просити про слухання його справи у Футбольній асоціації.

Нагадаємо, після позитивної проби "А" Мудрика було протестовано його пробу "Б", яка підтвердила позитивний результат тесту на мельдоній, заборонену речовину.

Ані Мудрик, ані клуб публічно не коментували ситуацію після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно висунула проти гравця звинувачення в середу.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.