Ексгравець Челсі: Мудрик має потенціал, щоб стати топовим футболістом

Колишній гравець лондонського Челсі Флоран Малуда вважає, що вінгер "синіх" Михайло Мудрик може стати хорошим футболістом у клубі.

Його слова передає Сoin Poker.

"Немає жодних сумнівів, що Михайло Мудрик має потенціал, щоб стати топовим гравцем. Я думаю, що всі з цим погоджуються і погоджуються з тим, що він має якості, щоб стати великою зіркою Прем'єр-ліги.

Я вважаю, що для того, щоб він почав реалізовувати цей потенціал, йому потрібно контролювати свої емоції. Також потрібно покращити прийняття рішень в останній третині.

Мені б хотілося, щоб він був трохи більш впевненим у собі. Я сподіваюся, що він зможе зробити ці покращення, тому що у нього є потенціал, всі хочуть бачити його найкращу версію в цьому сезоні", – сказав Малуда.