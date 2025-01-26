Ексголова PGMOL закликав покарати Олівера за червону картку Льюїсу-Скеллі

Колишній арбітр АПЛ та ексголова PGMOL Кіт Гекетт закликав відповідні органи позбавити Майкла Олівера суддівських призначень на наступні два поєдинки через червону картку Льюїсу-Скеллі в матчі між Арсеналом та Вулвергемптоном.

Про це повідомляє Talksport.

"Я вважаю, що це була груба помилка. Це не те, чого ви очікуєте від топарбітра. Він був надто близько до футболістів та контролював інцидент.

Якби я все ще був президентом PGMOL, то сказав би, що йому треба відпочити пару тижнів. Він не має судити АПЛ у наступні тижні", – розповів Гекетт.