Артета очікує, що червону Льюїса-Скеллі скасують

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що червону картку лівого захисника "канонірів" Майлза Льюїса-Скеллі мають скасувати.

Про це він заявив після мінімальної перемоги його команди над Вулвергемптоном (1:0).

"Це настільки очевидно, що я залишаю це вам, хлопці. Я абсолютно розлючений, але я залишаю це вам... це настільки очевидно", – прокоментував епізод з червоною іспанець.

🚨 Arteta on Lewis-Skelly’s red card: “It is that clear that I leave it to you guys. I am absolutely fuming but I leave it with you… it is that obvious”.



Arsenal manager has also added he expects the decision to be overturned as happened with Bruno Fernandes this season. pic.twitter.com/3cNgzlR1fq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2025

Зазначимо, що наприкінці першого тайму Льюїс-Скеллі зривав контратаку суперника, через що був миттєво вилучений з поля. На 70-й хвилині Жоао Гомес також отримав червону та зрівняв кількість гравців на полі.

Інший лівий оборонець Ріккардо Калафіорі забив єдиний гол у поєдинку, а український футболіст Арсенала Олександр Зінченко провів матч на лаві для запасних.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонців вважає Майлза Льюїса-Скеллі одним з ключових гравців клубу в майбутньому та запропонує йому новий контракт.