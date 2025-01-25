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Артета очікує, що червону Льюїса-Скеллі скасують

Станіслав Лисак — 25 січня 2025, 23:25
Артета очікує, що червону Льюїса-Скеллі скасують
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що червону картку лівого захисника "канонірів" Майлза Льюїса-Скеллі мають скасувати.

Про це він заявив після мінімальної перемоги його команди над Вулвергемптоном (1:0).

"Це настільки очевидно, що я залишаю це вам, хлопці. Я абсолютно розлючений, але я залишаю це вам... це настільки очевидно", – прокоментував епізод з червоною іспанець.

Зазначимо, що наприкінці першого тайму Льюїс-Скеллі зривав контратаку суперника, через що був миттєво вилучений з поля. На 70-й хвилині Жоао Гомес також отримав червону та зрівняв кількість гравців на полі.

Інший лівий оборонець Ріккардо Калафіорі забив єдиний гол у поєдинку, а український футболіст Арсенала Олександр Зінченко провів матч на лаві для запасних.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонців вважає Майлза Льюїса-Скеллі одним з ключових гравців клубу в майбутньому та запропонує йому новий контракт.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Мікель Артета Вулвергемптон

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