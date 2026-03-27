Це серйозне підсилення: Хачеріді знову гратиме в Києві

Денис Іваненко — 27 березня 2026, 15:51
Євген Хачеріді
Колишній захисник збірної України Євген Хачеріді продовжить свої виступи у складі АФК Титан.

Про це повідомляє пресслужба аматорського клубу.

38-річний футболіст виступатиме в Лізі Київщини. Його дозаявили на весняну частину сезону за команду, яка є одним із претендентів на медалі чемпіонату столичного регіону.

"АФК Титан офіційно вітає у своїх рядах Євгена Хачеріді – одного з найвідоміших українських захисників. Футболіст із великим досвідом виступів на найвищому рівні, ексгравець національної збірної України, чемпіон України та Греції – тепер частина нашої команди у весняній частині чемпіонату Київської області.

Професійний шлях, характер і рівень гри Євгена – це серйозне підсилення для Титана та додаткова мотивація для всієї команди. Новий етап. Нові виклики. Нові цілі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Євген Хачеріді вже здобував титул чемпіона Київщини в сезоні-2023/24. Тоді він виступав за Штурм з Іванкова.

Нагадаємо, що першу частину нинішньої кампанії досвідчений захисник провів у складі одеського Чорноморця. Він залишив "моряків" під час зимової паузи.

