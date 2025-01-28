Півзахисник Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Довбика

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може продовжити кар'єру в Італії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Футболіст може стати гравцем Роми, за яку грає нападник збірної України Артем Довбик. "Вовки" розглядають бразильця як заміну Леандро Паредесу, який може залишити клуб найближчим часом.

Контракт 32-річного Каземіро з "червоними дияволами" розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив три голи.

Раніше повідомлялось про інтерес іншого клубу чемпіонату Італії до гравця збірної України.