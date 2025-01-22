Аутсайдер чемпіонату Шотландії може підписати ексгравця Динамо, який був дискваліфікований за наркотики

Головний аутсайдер чемпіонату Шотландії Сент-Джонстон може підписати ексгравця київського Динамо Романа Єременко.

Про це пише видання Yle.fi.

Представника місцевого Прем'єршипу тренує фінський фахівець Сімо Валакарі, який запросив 37-річного гравця на перегляд – досвідчений футболіст добре себе проявив.

" Він був майже в сльозах, коли я зателефонував і запросив його сюди, оскільки він не думав, що отримає ще один шанс за кордоном", – сказав Валакарі.

Очікується, що найближчими днями сторони погодять умови особистого контракту.

Сент-Джонстон наразі посідає останнє місце. Команда за 23 тури набрала лише 15 очок, відстаючи від рятівної 11-ї позиції на 9 балів. За Сент-Джонстон виступає 22-річний українець Максим Кучерявий, який відіграв лише 3 поєдинки.

Фінський півзахисник за київське Динамо грав у період з 2008 до 2011 року. Загалом за "біло-синіх" зіграв 127 матчів і забив 7 голів.

Український гранд продав його до московського ЦСКА. Осінню 2016 року результати допінг-проби показали, що в його крові є сліди кокаїну. За це він отримав тривалу дискваліфікацію.