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Воробей спрогнозував результат фіналу Кубку України між Шахтарем та Ворсклою

Микола Дендак — 15 травня, 17:15
Воробей спрогнозував результат фіналу Кубку України між Шахтарем та Ворсклою

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей вважає, що у фінальному матчі Кубку України Ворскла програє "гірникам" з рахунком 0:2.

Його слова наводить Sport-express.

"Кубок України – це лише одна гра, і у футболі все буває. Будь-яка команда може здивувати. Ворскла може, в свою чергу, показати характер, поставити автобус, як кажуть деякі експерти, та шукати свій шанс у контратаці.

Повторення 2009 року? Зараз, думаю, такого вже не буде. Не буде вболівальників, бо є обмеження. Підтримки у команд не буде. Та й склад у Ворскли був тоді сильніший, навіть при розумінні, яким зірковим був Шахтар у Луческу. Може статися що завгодно: свій якийсь один гол ворскляни можуть знайти і перемогти, але в це я не вірю.

Шахтар буде грати першим номером, контролювати гру. Полтавці гратимуть по супернику, організовано оборонятимуться та шукатимуть свої моменти. Фінальний рахунок, думаю, буде 2:0 на користь "гірників", — сказав ексфутболіст.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок відбудеться 15 травня. Початок — о 19:00 за київським часом. Дивитися матч онлайн можна на ICTV2. Коментувати гру будуть Деніс Босянок та Роман Бебех.

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Напередодні "гірники" перемогли київське Динамо та достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24;

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Воробей

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