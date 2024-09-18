Ексфорвард Ліверпуля та збірної Англії підписав контракт з Бордо

Колишній форвард збірної Англії та Ліверпуля Енді Керролл став гравцем Бордо.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

Деталі угоди з 35-річним англійцем не розголошуються.

Останнім клубом Енді був Ам'єн, який він залишив минулого літа. Минулого сезону він провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Бордо є шестиразовим чемпіоном Франції, але через банкрутство клуб розпочав новий сезон у четвертій за силою лізі – після трьох турів у команди два очки та лише передостаннє, 15 місце.