Легенда Роми розкритикував Довбика

Легендарний ексфорвард Роми Франческо Граціані розкритикував українського нападника Артема Довбика, який залишився у запасі на матч 25 туру Серії А проти Парми (перемога 1:0).

Чемпіона світу 1982 року цитує ReteSport.

"Довбику потрібно не відпочивати, а покращуватися, бути більш активним у командній грі. Я не задоволений ефективністю його гри: він обмежений, грає лише лівою ногою, і мало взаємодіє з партнерами по команді.

Враховуючи виступи Шомуродова, не думаю, що його вихід на поле в матчі проти Порту гарантований", – заявив Граціані.