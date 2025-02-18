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Легенда Роми розкритикував Довбика

Олег Дідух — 18 лютого 2025, 15:10
Легенда Роми розкритикував Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Легендарний ексфорвард Роми Франческо Граціані розкритикував українського нападника Артема Довбика, який залишився у запасі на матч 25 туру Серії А проти Парми (перемога 1:0).

Чемпіона світу 1982 року цитує ReteSport.

"Довбику потрібно не відпочивати, а покращуватися, бути більш активним у командній грі. Я не задоволений ефективністю його гри: він обмежений, грає лише лівою ногою, і мало взаємодіє з партнерами по команді.

Враховуючи виступи Шомуродова, не думаю, що його вихід на поле в матчі проти Порту гарантований", – заявив Граціані.

Матч-відповідь між Ромою та Порту відбудеться у четвер, 20 лютого у Римі. Перший матч завершився внічию 1:1.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.

Рома Артем Довбик

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