Легенда Роми розкритикував Довбика
Артем Довбик
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Легендарний ексфорвард Роми Франческо Граціані розкритикував українського нападника Артема Довбика, який залишився у запасі на матч 25 туру Серії А проти Парми (перемога 1:0).
Чемпіона світу 1982 року цитує ReteSport.
"Довбику потрібно не відпочивати, а покращуватися, бути більш активним у командній грі. Я не задоволений ефективністю його гри: він обмежений, грає лише лівою ногою, і мало взаємодіє з партнерами по команді.
Враховуючи виступи Шомуродова, не думаю, що його вихід на поле в матчі проти Порту гарантований", – заявив Граціані.
Матч-відповідь між Ромою та Порту відбудеться у четвер, 20 лютого у Римі. Перший матч завершився внічию 1:1.
У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.