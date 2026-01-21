Талант Арсенала прибув до Марселя та назвав Де Дзербі одним з найкращих тренерів світу

Півзахисник лондонського Арсенала Ітан Нванері прибув до Франції для завершення свого переходу в Марсель.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Одразу після прибуття хавбек пояснив, що на його рішення вплинули рекомендації одноклубника Вільяма Саліба (який виступає за "олімпійців" на правах оренди) та постать головного тренера Марселя.

"Вільям Саліба сказав мені, що Марсель – один з найкращих клубів у світі . Роберто Де Дзербі також є одним з найкращих тренерів у світі", – зазначив 18-річний гравець.

Нагадаємо, що згідно з даними Девіда Орнестейна, за умовами угоди, Марсель повністю покриватиме заробітну плату футболіста, а також сплатить Арсеналу значну суму за саму оренду. Остаточний розмір виплати залежатиме від кількості матчів, які хавбек проведе у складі нової команди.

Контракт не передбачає опції викупу, тому після завершення сезону гравець має повернутися.

Ітан Нванері є наймолодшим дебютантом в історії Арсенала та англійської Прем'єр-ліги, вперше зігравши на професійному рівні у віці 15 років. Цього сезону 18-річний зіграв за "канонірів" 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол.

