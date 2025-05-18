Колишній форвард Лаціо та Астон Вілли Козак завершив кар'єру

Чеський форвард Лібор Козак вирішив завершити кар'єру. Через два тижні йому виповниться 36 років.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Лібор розпочинав кар'єру в Опаві. У 18-річному віці нападник перейшов до Лаціо. За римлян забив 22 голи за 80 поединків.

Також за кордоном виступав за Брешію, Астон Віллу, Барі, Пушкаш Академію та Ліворно. З 2018 року грав на батьківщині за Слован, Спарту та Словацко.

За національну збірну Чехії забив 2 м'ячі за 9 матчів. У складі збірної U-21 став бронзовим призером Євро-2011.

Нагадаємо, дворазовий призер зимових Олімпійських ігор норвезький гірськолижник Себастьян Фосс-Солевог вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці.