Колишній форвард Лаціо та Астон Вілли Козак завершив кар'єру
Лібор Козак
idnes.cz
Чеський форвард Лібор Козак вирішив завершити кар'єру. Через два тижні йому виповниться 36 років.
Про це повідомляє Idnes.cz.
Лібор розпочинав кар'єру в Опаві. У 18-річному віці нападник перейшов до Лаціо. За римлян забив 22 голи за 80 поединків.
Також за кордоном виступав за Брешію, Астон Віллу, Барі, Пушкаш Академію та Ліворно. З 2018 року грав на батьківщині за Слован, Спарту та Словацко.
За національну збірну Чехії забив 2 м'ячі за 9 матчів. У складі збірної U-21 став бронзовим призером Євро-2011.
Нагадаємо, дворазовий призер зимових Олімпійських ігор норвезький гірськолижник Себастьян Фосс-Солевог вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці.