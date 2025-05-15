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Дворазовий призер зимових Олімпійських ігор завершив кар'єру в 33 роки

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 09:06
Дворазовий призер зимових Олімпійських ігор завершив кар'єру в 33 роки
Себастьян Фосс-Солевог
Instagram

Дворазовий призер зимових Олімпійських ігор норвезький гірськолижник Себастьян Фосс-Солевог вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Все своє дитинство і доросле життя я присвятив тому, щоб стати найкращим у світі в слаломі. Час робити щось інше. Я завжди буду вдячним за всі спогади, які я створив, і за дружбу, яку я буду носити з собою на все життя.

Величезне дякую всім моїм спонсорам, які підтримували мене та допомагали на цьому шляху. Ви були неймовірно терплячими, і я щиро ціную це! Звичайно, дякую лижній федерації за терпіння також.

Вдячний дружині Елін, яка була терплячою, підтримувала та допомагала мені пережити найважчі емоційні моменти. Тепер ми нарешті можемо відпочити і більше часу проводити разом!", – написав він.

Він представляв Норвегію на трьох Іграх. У Сочі спортсмен не завоював нагород, у Пхенчхані став третім у командних змаганнях, а через чотири роки додав бронзу у слаломі.

Нагадаємо, зіркова норвезька біатлоністка Каролін Кноттен незадоволена, що її виключили зі складу збірної Норвегії.

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