Дворазовий призер зимових Олімпійських ігор завершив кар'єру в 33 роки
Дворазовий призер зимових Олімпійських ігор норвезький гірськолижник Себастьян Фосс-Солевог вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці.
Про це він повідомив у соцмережах.
"Все своє дитинство і доросле життя я присвятив тому, щоб стати найкращим у світі в слаломі. Час робити щось інше. Я завжди буду вдячним за всі спогади, які я створив, і за дружбу, яку я буду носити з собою на все життя.
Величезне дякую всім моїм спонсорам, які підтримували мене та допомагали на цьому шляху. Ви були неймовірно терплячими, і я щиро ціную це! Звичайно, дякую лижній федерації за терпіння також.
Вдячний дружині Елін, яка була терплячою, підтримувала та допомагала мені пережити найважчі емоційні моменти. Тепер ми нарешті можемо відпочити і більше часу проводити разом!", – написав він.
Він представляв Норвегію на трьох Іграх. У Сочі спортсмен не завоював нагород, у Пхенчхані став третім у командних змаганнях, а через чотири роки додав бронзу у слаломі.
Нагадаємо, зіркова норвезька біатлоністка Каролін Кноттен незадоволена, що її виключили зі складу збірної Норвегії.