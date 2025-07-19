Ексфорвард Барселони гратиме під керівництвом колишнього тренера Шахтаря

П'єр-Емерік Обамеянг готується знову приміряти на собі футболку французького Марселя.

Про це повідомляє Санті Ауна.

Згідно з джерелом, 36-річний форвард погодився повернутися до стану провансальців, погодивши з ними дворічний контракт.

Заради того, щоб грати під керівництвом Робертом Де Дзербі, Обамеянг відхилив пропозицію Аль-Іттіфака.

Обамеянг вже виступав за Марсель, це було в сезоні-2023/24. Тоді він відзначився 30 голами та 11 асистами в 51 матчі. Габонець у тому числі двічі забив та одного разу віддав результативну передачу у протистоянні з Шахтарем в межах 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, що нещодавно П'єр-Емерік Обамеянг отримав статус вільного агента, розірвавши контракт з Аль-Кадісією.

У цьому клубі екскапітана Арсенала міг замінити форвард збірної Італії, проте він відмовився від переїзду до Саудівської Аравії.