Екскапітан Арсенала розірвав контракт з Аль-Кадісією

Колишній форвард Арсенала, Барселони та Боруссії Дортмунд П'єр-Емерік Обамеянг став вільним агентом, залишивши Аль-Кадісію.

Про це повідомила пресслужба саудівського колективу.

Чинний контракт було розраховано до літа 2026 року, але сторони домовились про дострокове припинення співпраці.

Аль-Кадісія має намір на зекономлені на зарплаті кошти придбати молодшого форварда, а сам Обамеянг близький до переходу в Марсель.

У минулому сезоні на рахунку габонця 21 гол і 3 асисти в 36 матчах за Аль-Кадісію в усіх турнірах. Нападник відомий за виступами за Боруссію Дортмунд, лондонський Арсенал, Барселону, Челсі, Сент-Етьєнн, Діжон, Лілль і Монако.

Раніше повідомлялося про те, що на позицію центрфорварда Аль-Кадісія підпише гравця збірної Італії та Аталанти Матео Ретегі. За нього заплатять 70 мільйонів євро.