Колишня дівчина футболіста Ліверпуля вимагає мільйони доларів за зраду з подругою

Колишня дівчина зіркового півзахисника Ліверпуля Алексіса Мак Аллістера, Каміла Майан, вперше публічно висловилась після того, як подала на футболіста до суду.

Причина – не лише гучне розставання, а й зрада: після перемоги на чемпіонаті світу 2022 року з Аргентиною Мак Аллістер розірвав 5-річні стосунки з Камілою і почав зустрічатися з її подругою Айлен Ковою, яка зараз очікує від нього дитину.

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За словами Каміли, стосунки Алексіса з новою дівчиною почались ще до офіційного розриву, а вона сама дізналась про більшість подробиць через ЗМІ. Наразі вона вимагає від футболіста фінансову компенсацію у розмірі 6 мільйонів доларів – по 250 тисяч за кожен місяць їхнього спільного життя за кордоном.

"Він каже, що я виношу конфлікт у публічну площину? Вибач, але це не я все розповідаю журналістам. Я мовчала навіть тоді, коли з екранів дізнавалася, що він вже з іншою", – заявила Каміла.

Дівчина також додала, що її намагались виставити як "медійного персонажа", щоби зняти тиск із футболіста. За повідомленнями аргентинських таблоїдів, після розриву Мак Аллістер буквально "вигнав" Камілу з Англії, після чого вона залишила країну.

Раніше повідомлялося, що скандальна колишня дружина зіркового футболіста мріє забрати свого чоловіка від його нової дівчини.