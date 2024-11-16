Колишня дівчина чемпіона світу подала позов до суду, звинувативши гравця у зраді з подругою дитинства
Футболіст Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер опинився в центрі скандалу через позов, поданий проти нього колишньою дівчиною Камілою Майан.
Модель, яка перебувала у стосунках із гравцем п’ять років, вимагає фінансової компенсації за спільне життя за кордоном. Вона також звинуватила Мак Аллістера у привласненні її особистих речей і зраді з його нинішньою партнеркою Аїлен Кова – подругою дитинства.
Однак сам футболіст заперечує всі звинувачення.
"Стосунків більше не було. Вона пішла своїм шляхом, я – своїм. Що стосується судового позову, усе вирішується у законному порядку, і ми чекаємо на рішення."
Мак Аллістер також зазначив, що це було рішення Каміли публічно розповісти про їхній розрив, однак він впевнений у своїй правоті.
"Я знаю, як усе було насправді, і тому я спокійний," – додав футболіст.
Нагадаємо, скандал розгорівся через два роки після завершення їхніх стосунків, які закінчилися через декілька днів після перемоги Алексіса на чемпіонаті світу.
Цього сезону на рахунку 25-річного аргентинця 11 матчів у межах АПЛ, в яких футболіст не відзначився результативними діями.