Колишня дівчина чемпіона світу подала позов до суду, звинувативши гравця у зраді з подругою дитинства

Футболіст Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер опинився в центрі скандалу через позов, поданий проти нього колишньою дівчиною Камілою Майан.

Модель, яка перебувала у стосунках із гравцем п’ять років, вимагає фінансової компенсації за спільне життя за кордоном. Вона також звинуватила Мак Аллістера у привласненні її особистих речей і зраді з його нинішньою партнеркою Аїлен Кова – подругою дитинства.

Однак сам футболіст заперечує всі звинувачення.

"Стосунків більше не було. Вона пішла своїм шляхом, я – своїм. Що стосується судового позову, усе вирішується у законному порядку, і ми чекаємо на рішення."

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Мак Аллістер також зазначив, що це було рішення Каміли публічно розповісти про їхній розрив, однак він впевнений у своїй правоті.

"Я знаю, як усе було насправді, і тому я спокійний," – додав футболіст.

Нагадаємо, скандал розгорівся через два роки після завершення їхніх стосунків, які закінчилися через декілька днів після перемоги Алексіса на чемпіонаті світу.

Цього сезону на рахунку 25-річного аргентинця 11 матчів у межах АПЛ, в яких футболіст не відзначився результативними діями.