Ексдиректор Арсенала отримав аналогічну посаду в Тоттенгемі
Вінай Венкатешам
ФК Арсенал
Колишній генеральний директор лондонського Арсенала Вінай Венкатешам повернувся в АПЛ – фахівець отримав призначення у Тоттенгемі.
Про це "шпори" оголосили у своїх соцмережах.
Венкатешам почне виконувати свої обов'язки вже цього літа одразу після завершення сезоні-2024/25. Строки підписаної угоди не розголошуються.
У своєму коментарі щодо призначення, функціонер висловив радість та сподівання вивести клуб на принципово інший рівень.
Зазначимо, що з 2020 по 2024 рік Венкатешам працював у Арсеналі, а також був виконавчим директором чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні у 2017 році.
Раніше повідомлялось, що Тоттенгем зацікавився екстренером Ювентуса.