Ексдиректор Арсенала отримав аналогічну посаду в Тоттенгемі

Колишній генеральний директор лондонського Арсенала Вінай Венкатешам повернувся в АПЛ – фахівець отримав призначення у Тоттенгемі.

Про це "шпори" оголосили у своїх соцмережах.

Венкатешам почне виконувати свої обов'язки вже цього літа одразу після завершення сезоні-2024/25. Строки підписаної угоди не розголошуються.

We are delighted to announce that Vinai Venkatesham will be joining the Club’s Board as Chief Executive Officer (CEO) in the summer. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 11, 2025

У своєму коментарі щодо призначення, функціонер висловив радість та сподівання вивести клуб на принципово інший рівень.

Зазначимо, що з 2020 по 2024 рік Венкатешам працював у Арсеналі, а також був виконавчим директором чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні у 2017 році.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем зацікавився екстренером Ювентуса.