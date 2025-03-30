Егіналду – про перемогу над Оболонню: Дуже важливі три очки

Півзахисник донецького Шахтаря Егіналду прокоментував перемогу команди над Оболонню в матчі 22 туру УПЛ та висловився про користь міжнародної паузи для футболістів.

Бразилець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Нам дуже допомогла пауза у клубному футболі з погляду підготовки та концентрації на супернику. Дуже важливо було здобути таку важливу перемогу, і добре, що наші напрацювання конвертувались в успіх на футбольному полі.



Насправді це була дуже складна гра, в якій і ми, і суперник мали декілька хороших нагод. Мій гол – наслідок командної роботи. Наша домашня заготовина", – розповів Егіналду.