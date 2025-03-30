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Егіналду – про перемогу над Оболонню: Дуже важливі три очки

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 12:38
Егіналду – про перемогу над Оболонню: Дуже важливі три очки
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Егіналду прокоментував перемогу команди над Оболонню в матчі 22 туру УПЛ та висловився про користь міжнародної паузи для футболістів.

Бразилець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Нам дуже допомогла пауза у клубному футболі з погляду підготовки та концентрації на супернику. Дуже важливо було здобути таку важливу перемогу, і добре, що наші напрацювання конвертувались в успіх на футбольному полі.

Насправді це була дуже складна гра, в якій і ми, і суперник мали декілька хороших нагод. Мій гол – наслідок командної роботи. Наша домашня заготовина", – розповів Егіналду.

Шахтар з 44 балами в активі посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, поступаючись лідеру чемпіонату Динамо 10 очок.

Вже у середу, 2 квітня, "гірники" зіграють чвертьфінальний поєдинок Кубку України проти Олександрії – старт матчу заплановано на 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Шахтар – Оболонь доступний на сайті "Чемпіон".

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Егіналдо

Егіналдо

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