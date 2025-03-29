Шахтар здолав Оболонь: огляд матчу УПЛ
Донецький Шахтар у важкому поєдинку переміг київську Оболонь у 22 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
22 тур, 29 березня
Оболонь (Київ) – Шахтар (Донецьк) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 22 Егіналду, 0:2 – 89 Глущенко
Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Бичек (Суханов, 71), Черненко (Курко, 62), Вітенчук (Тарануха, 71), Груша (Слободян, 79), Устименко (Устименко, 79)
Шахтар: Різник, Педро Енріке, Грам, Бондар, Тобіас, Марлон, Бондаренко (Нарарина, 78), Судаков (Глущенко, 77), Кевін, Аліссон (Педріньйо, 61), Егіналду
Попередження: 37 Вітенчук, 43 Приймак
Шахтар з 44 балами в активі посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, Оболонь перебуває у зоні перехідних матчів з 18 очками.
Нагадаємо, у першому матчі дня Олександрія здолала Лівий берег на виїзді та скоротила відставання від першого Динамо до 1 залікового пункту.