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Шахтар здолав Оболонь: огляд матчу УПЛ

Микола Дендак — 29 березня 2025, 18:40
Шахтар здолав Оболонь: огляд матчу УПЛ
ФК Шахтар

Донецький Шахтар у важкому поєдинку переміг київську Оболонь у 22 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ
22 тур, 29 березня

Оболонь (Київ) – Шахтар (Донецьк) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Егіналду, 0:2 – 89 Глущенко

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Бичек (Суханов, 71), Черненко (Курко, 62), Вітенчук (Тарануха, 71), Груша (Слободян, 79), Устименко (Устименко, 79)

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Грам, Бондар, Тобіас, Марлон, Бондаренко (Нарарина, 78), Судаков (Глущенко, 77), Кевін, Аліссон (Педріньйо, 61), Егіналду

Попередження: 37 Вітенчук, 43 Приймак

Шахтар з 44 балами в активі посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, Оболонь перебуває у зоні перехідних матчів з 18 очками.

Нагадаємо, у першому матчі дня Олександрія здолала Лівий берег на виїзді та скоротила відставання від першого Динамо до 1 залікового пункту.

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