Кудрівка оголосила про підписання контракту з нігерійським півзахисником

Кудрівка оголосила про укладання контракту з 19-річним опорним півзахисником з Нігерії Віктором Адеоє.

Гравець приєднався до команди Василя Баранова у статусі вільного агента і виступатиме під 23-м номером, а його угода розрахована до 30 червня 2027 року (за даними Transfermarkt).

Попереднім клубом футболіста була нігерійська команда Квара Юнайтед, за яку він виступав з 2023 року та загалом провів 59 поєдинків. У поточному сезоні Адеоє відіграв 19 матчів у чемпіонаті Нігерії, віддавши одну результативну передачу, та взяв участь у двох іграх Кубку конфедерації КАФ.

Зауважимо, що раніше, 11 березня, клуб вже реєстрував для участі в Українській Прем'єр-лізі Адеоє.

Нагадаємо, напередодні Кудрівка за взаємною згодою сторін припинила співпрацю із 25-річним українським захисником Іваном Мамросенком