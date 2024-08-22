Конкурент Циганкова: Жирона підпише нігерійського вінгера

Каталонська Жирона, за яку грає українець Віктор Циганков, підсилиться нігерійським вінгером Вотфорда Ясером Аспрільєю.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, прямо зараз футболіст летить із Лондона в Іспанію, разом зі своїм агентом Джонатаном Еррерою, щоб підписати документи із керівництвом команди. Зазначається, що Жирона обійшла декілька іменитих клубів у гонці за молодим талантом.

🔴⚪️🇨🇴 Girona have agreed deal to sign Yaser Asprilla from Watford, here we go!



Girona won the competition of several clubs to sign Colombian talent.



Asprilla will travel with agent today.



Medical tests will also take place today.



All set as @Nilsola10 reported, it’s done. pic.twitter.com/Lwd9HjFit8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024

В минулому сезоні Ясер провів 47 матчів за Вотфорд, у яких забив 6 голів та віддав 8 асистів. Зазначимо, що основна позиція футболіста — правий вінгер, яким також є Циганков.

Але проблем із сильною конкуренцією не має виникнути, адже Аспрілья непогано себе почуває граючи на лівому фланзі, який зараз вільний, через перехід Труа Савіньйо у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "жирондинці" підпишуть голкіпера Марселя Пау Лопеса.