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Камавінга відновився після м'язової травми

Володимир Максименко — 13 грудня 2024, 17:18
Камавінга відновився після м'язової травми
Едуардо Камавінга
Фабріціо Романо

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга відновив тренування після травми стегна.

Про це повідомив Карло Анчелотті на пресконференції.

Нагадаємо, футболіст отримав травму двуглавого м'язу лівого стегна у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:2).

Загалом на рахунку француза дев'ять зіграних матчів у сезоні-2024/25, в яких Едуардо відзначився одним асистом.

Після 16 турів "вершкові" розмістились на другому місці турнірної таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 36 очок.

У Лізі чемпіонів Реал посідає 20 місце, набравши 9 залікових балів у шести матчах.

У суботу, 14 грудня, "королівський клуб" зустрінеться із Райо Вальєкано у межах 17 туру чемпіонату Іспанії. Старт матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес Реала до повернення своєї легенди.


Реал Мадрид Едуардо Камавінга

Едуардо Камавінга

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