Камавінга відновився після м'язової травми
Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга відновив тренування після травми стегна.
Про це повідомив Карло Анчелотті на пресконференції.
Нагадаємо, футболіст отримав травму двуглавого м'язу лівого стегна у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:2).
Загалом на рахунку француза дев'ять зіграних матчів у сезоні-2024/25, в яких Едуардо відзначився одним асистом.
Після 16 турів "вершкові" розмістились на другому місці турнірної таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 36 очок.
У Лізі чемпіонів Реал посідає 20 місце, набравши 9 залікових балів у шести матчах.
У суботу, 14 грудня, "королівський клуб" зустрінеться із Райо Вальєкано у межах 17 туру чемпіонату Іспанії. Старт матчу заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось про інтерес Реала до повернення своєї легенди.