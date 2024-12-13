Камавінга відновився після м'язової травми

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга відновив тренування після травми стегна.

Про це повідомив Карло Анчелотті на пресконференції.

🚨⚪️ Eduardo Camavinga is back. He’s fit and ready to play tomorrow, confirms Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/nReK8VRTNO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2024

Нагадаємо, футболіст отримав травму двуглавого м'язу лівого стегна у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:2).

Загалом на рахунку француза дев'ять зіграних матчів у сезоні-2024/25, в яких Едуардо відзначився одним асистом.

Після 16 турів "вершкові" розмістились на другому місці турнірної таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 36 очок.

У Лізі чемпіонів Реал посідає 20 місце, набравши 9 залікових балів у шести матчах.

У суботу, 14 грудня, "королівський клуб" зустрінеться із Райо Вальєкано у межах 17 туру чемпіонату Іспанії. Старт матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес Реала до повернення своєї легенди.



