Манчестер Сіті зацікавився голкіпером Ювентуса

Манчестер Сіті влітку спробує підписати голкіпера туринського Ювентуса Мікеле Ді Грегоріо.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

За інформацією джерела, італійський воротар входить у сферу інтересів "містян" через невизначеність з майбутнім Едерсона у клубі.

Зазначається, що бразильский голкіпер має вигідні пропозиції із Саудівської Аравії, а оскільки контракт з Манчестер Сіті закінчується у 2026-му році, то вже наступного року буде розглянуто питання з його продажем.

Сама "стара сеньйора" не хоче розлучатись з Ді Грегоріо та бачить його основним воротарем на довгі роки.

У цьому сезоні Мікеле провів 18 матчів за туринців у всіх турнірах, а також став найкращим гравцем матчу Ювентус – Манчестер Сіті (2:0) у межах 6-го туру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "містяни" свій наступний поєдинок проведуть 26 грудня проти Евертона, тоді як Ювентус 29 грудня прийме вдома Фіорентину.

Раніше з’явилась інформація, що у шортлист Ювентуса потрапив український нападник донецького Шахтаря.