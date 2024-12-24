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Манчестер Сіті зацікавився голкіпером Ювентуса

Микита Павлів — 24 грудня 2024, 21:23
Манчестер Сіті зацікавився голкіпером Ювентуса
Мікеле Ді Грегоріо
Juventus FC

Манчестер Сіті влітку спробує підписати голкіпера туринського Ювентуса Мікеле Ді Грегоріо.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

За інформацією джерела, італійський воротар входить у сферу інтересів "містян" через невизначеність з майбутнім Едерсона у клубі.

Зазначається, що бразильский голкіпер має вигідні пропозиції із Саудівської Аравії, а оскільки контракт з Манчестер Сіті закінчується у 2026-му році, то вже наступного року буде розглянуто питання з його продажем.

Сама "стара сеньйора" не хоче розлучатись з Ді Грегоріо та бачить його основним воротарем на довгі роки.

У цьому сезоні Мікеле провів 18 матчів за туринців у всіх турнірах, а також став найкращим гравцем матчу Ювентус – Манчестер Сіті (2:0) у межах 6-го туру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "містяни" свій наступний поєдинок проведуть 26 грудня проти Евертона, тоді як Ювентус 29 грудня прийме вдома Фіорентину.

Раніше з’явилась інформація, що у шортлист Ювентуса потрапив український нападник донецького Шахтаря. 

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Мікеле Ді Грегоріо

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