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Ювентус оголосить про підписання нового голкіпера на початку липня

Станіслав Лисак — 26 червня, 09:37
Ювентус оголосить про підписання нового голкіпера на початку липня

Ювентус підписав контракт із воротарем Монци Мікеле Ді Грегоріо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Оголошення трансферу італійського голкіпера відбудеться на початку липня. Монца отримає за Ді Грегоріо 18 млн євро та 2 млн бонусами.

Зазначається, що підписання Мікеле відбудеться незалежно від розвитку переговорів між Войцехом Щенсним та саудівськім Аль-Насром.

У сезоні, що завершився Ді Грегоріо пропустив 37 голів та 14 разів відіграв на нуль у 34 поєдинках.

Монца Ювентус Войцех Щенсний Мікеле Ді Грегоріо

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