Ювентус оголосить про підписання нового голкіпера на початку липня

Ювентус підписав контракт із воротарем Монци Мікеле Ді Грегоріо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Оголошення трансферу італійського голкіпера відбудеться на початку липня. Монца отримає за Ді Грегоріо 18 млн євро та 2 млн бонусами.

Зазначається, що підписання Мікеле відбудеться незалежно від розвитку переговорів між Войцехом Щенсним та саудівськім Аль-Насром.

⚪️⚫️ Juventus will announce Michele Di Gregorio as new signing at the beginning of July regardless of the developments for Szczesny-Al Nassr deal.



Di Gregorio has already signed for Juventus, Monza will receive €18m plus €2m add-ons. pic.twitter.com/3RGywFlxWo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

У сезоні, що завершився Ді Грегоріо пропустив 37 голів та 14 разів відіграв на нуль у 34 поєдинках.