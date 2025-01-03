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Наречена Роналду виклала у соцмережах гарячі фото у купальнику

Богдан Войченко — 3 січня 2025, 18:10
Instagram
Наречена Роналду виклала у соцмережах гарячі фото у купальнику

Кохана нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду похизувалася шикарними фотографіями у соціальних мережах.

Джорджина Родрігес опублікувала гарячі знімки з відпочинку. Аргентино-іспанська модель нещодавно відвідала Дубай.

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На кадрах наречена Кріштіану показала себе у різних образах, розбавивши їх сімейними фото.

"Підсумки Дубая", – написала Джорджина.

Не дивуйтесь тому, що Родрігес є нареченою Роналду. Нещодавно сам футболіст публічно назвав свою дівчину "дружиною" під час шикарної церемонії нагородження. Ймовірно, форвард натякає на весілля у 2025 році.

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Нагадаємо, Кріштіану та Джорджина почали зустрічатися у 2016 році, після знайомства в одному з бутиків у Мадриді, де Родрігес працювала продавчинею.

Зараз пара виховує п'ятьох дітей: сина Кріштіану-молодшого, близнюків Єву та Матео, доньку Алану-Мартіну (їхню спільну дитину), а також доньку Беллу Есмеральду.

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