Наречена Роналду виклала у соцмережах гарячі фото у купальнику

Кохана нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду похизувалася шикарними фотографіями у соціальних мережах.

Джорджина Родрігес опублікувала гарячі знімки з відпочинку. Аргентино-іспанська модель нещодавно відвідала Дубай.

На кадрах наречена Кріштіану показала себе у різних образах, розбавивши їх сімейними фото.

"Підсумки Дубая", – написала Джорджина.

Не дивуйтесь тому, що Родрігес є нареченою Роналду. Нещодавно сам футболіст публічно назвав свою дівчину "дружиною" під час шикарної церемонії нагородження. Ймовірно, форвард натякає на весілля у 2025 році.

Нагадаємо, Кріштіану та Джорджина почали зустрічатися у 2016 році, після знайомства в одному з бутиків у Мадриді, де Родрігес працювала продавчинею.

Зараз пара виховує п'ятьох дітей: сина Кріштіану-молодшого, близнюків Єву та Матео, доньку Алану-Мартіну (їхню спільну дитину), а також доньку Беллу Есмеральду.