Легендарна зустріч: Роналду побачився вживу із зіркою "Форсажу"

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду знову став однією із найобговорюваніших персон в Інтернеті завдяки зустрічі із зіркою кіно.

Португальський футболіст опублікував у соціальних мережах фотографію з відомим актором франшизи "Форсаж" Він Дізелем.

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Ця новина сколихнула суспільство і на зустрічі двох зірок були присутні десятки папараці, які знімали цей момент.

За лічені години відео обіймів Роналду та Дізеля набрало мільйони переглядів та сотні тисяч лайків!

Зазначимо, цього сезону на рахунку 39-річного португальця 10 голів і 2 результативні передачі в 12 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Контракт відомого форварда з Аль-Насром розрахований до липня 2025 року.