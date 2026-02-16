Українська правда
Одною судовою справою не обійшовся: колишнього футболіста Ліверпуля заарештували в аеропорту

Денис Іваненко — 16 лютого 2026, 10:54
Джордон Айб
Локомотив Софія

Експівзахисник Ліверпуля Джордон Айб постане перед судом одразу у двох справах протягом короткого терміну.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на британську поліцію.

Англійському футболісту було висунуто обвинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень. Він їх начебто завдав 14 грудня 2025 року.

30-річного Айба заарештували в аеропорту Лутона наприкінці січня та взяли під варту. Наразі його відпустили під заставу, але він постане перед судом Кройдона 6 березня.

Що цікаво, спортсмен повернувся до Англії через іншу судову справу. Джордон визнав, що використовував підроблені рецепти для отримання препарату від безсоння, за що його оштрафували на 230 фунтів.

Зазначимо, що колишній гравець молодіжної збірної Англії наразі грає за софійський Локомотив. Він виступає в Болгарії з листопада 2025 року.

Загалом він має у своєму активі понад 100 матчів в Англійській Прем'єр-лізі. Зокрема, грав за Ліверпуль, за який забив 4 голи та віддав 7 асистів у 58 поєдинках.

Нагадаємо, що напередодні відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. До наступної стадії пробились і "червоні".

