Титулований тренер отримав підозру за розтрату 3 тисяч євро під час роботи в міській раді

Титулований литовський тренер Антанас Сірейка отримав підозру від Спеціальної слідчої служби (СТС) щодо зловживання своєю посадою під час перебування членом (2019-2023) Шауляйської міської ради.

Про це пише Delfi.lt. Деталі додає Lrt.lt.

"Поки Спеціальна слідча служба (СТС) проводить, а прокуратура керує досудовими розслідуваннями щодо можливого нецільового використання коштів членами муніципальної ради для покриття їхніх операційних витрат як членів ради, підозри висунуті проти члена муніципальної ради міста Шяуляй Антанаса Сірейки", – оголосила СТС у вівторок.

Згідно з даними досудового розслідування, Сірейка, перебуваючи на посаді члена Шяуляйської ради у 2019-2023 роках, нібито зловживав своїм службовим становищем та подавав авансові рахунки та звіти про витрати, пов'язані з його діяльністю як члена ради, включаючи потенційно неправдиву інформацію про понесені витрати на паливо.

За даними правоохоронців, таким чином Сірейка міг завдати муніципальній адміністрації збитків на суму понад 3 тисячі євро, йому висунуто звинувачення у зловживанні владою, шахрайстві, незаконному привласненні майна та підробці або заволодінні документами.

Сірейка був обраний до ради міста від виборчого комітету мера Шяуляя Артураса Вісоцкаса "Ми працюємо для міста", а у 2024 році він безуспішно балотувався на виборах до Сейму від Литовського союзу фермерів та зелених.

69-річний Антанас Сірейка розпочав кар'єру тренера ще в 1985 року, коли став граючим тренером Шауляя. У 1994-му повноціно став наставником клубу.

Він також очолював Жальгіріс (2002-2006), УНІКС (2006/07, РФ), Літовас Рітас (2008), Шауляй (2008-2012), Ічіномія (2012-2014, Японія), Ювентус Утена (2015-2017) та знову Шауляй (2017-2023).

Найбільший його успіх був на чолі збірної Литви. Національну команду своєї країни він тренував з 2001 по 2005 рік, а в 2003-му литовці стали переможцями Євробаскета.