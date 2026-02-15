Українська правда
Фулгем з голом Кевіна переграв Сток Сіті в 1/16 Кубку Англії

Олексій Мурзак — 15 лютого 2026, 19:40
У неділю, 15 лютого, відбулась низка матчів 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок Лідса з Бірмінгемом. В основний час команди переможця не виявили, як і в додатковий, а в серії пенальті влучніше були представники АПЛ.

В інших протистояннях Вулвергемптон з мінімальним рахунком переміг Грімсбі, а Сандерленд здолав Оксфорд, водночас Фулгем переграв Сток Сіті.

Закриватиме ігровий день зустріч Арсенала з Віганом.

Кубок Англії з футболу
1/16 фіналу

Бірмінгем – Лідс 1:1 (2:4 по пен)

Голи: 0:1 – 49 Нмеча, 1:1 – 89 Робертс

Грімсбі – Вулвергемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 60 Буено

Оксфорд – Санлерленд 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 32 Діарра (пен)

Сток Сіті – Фулгем 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Бає, 1:1 – 55 Кевін, 1:2 – 84 Рід

  • Арсенал – Віган

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, Ліверпуль упевнено переміг Брайтон, а Манчестер Сіті здолав Солфорд.

