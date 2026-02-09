Багаторічний президент Барселони Лапорта подав у відставку

Президент Барселони Жоан Лапорта та кілька членів ради директорів склали свої повноваження.

Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

Жоан Лапорта подав у відставку зі своєї посади, щоб стати офіційним кандидатом на президентських виборах, які відбудуться 15 березня. Це рішення було прийняте на черговому засіданні ради директорів у понеділок, 9 лютого, де одночасно було офіційно оголошено про початок виборчого процесу.

Разом із Лапортою свої повноваження склали й інші члени нинішньої ради. Серед них: віцепрезидентка з питань інституційної діяльності – Елена Форт, віцепрезидент з соціальної сфери – Рафаель Ескудеро, а також члени ради — Ферран Олівер, Жозеп Марія Альберт, Хав'єр Барбані, Мікель Кампс, Аурелі Мас, Хав'єр Пуйг та Жоан Солер і Ферре.

Зазначимо, що Жоан Лапорта вже двічі обіймав посаду президента Барселони: з 15 липня 2003 року по 30 червня 2010 року (7 років) та з 7 березня 2021 року по 9 лютого 2026 року (5 років).

Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Гансі Флік може покинути свою посаду у разі програшу Жоана Лапорти на президентських виборах.