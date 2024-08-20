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Принизив фанів суперника та послав чемпіона світу: Варді яскраво повернувся в АПЛ

Руслан Травкін — 20 серпня, 19:11
Принизив фанів суперника та послав чемпіона світу: Варді яскраво повернувся в АПЛ

Легенда Лестера Джеймі Варді яскраво повернувся в Англійську Прем'єр-лігу. Він встиг забити гол, потролити фанатів "шпор", а також послати під три чорти захисника гостей Крістіана Ромеро.

Про це пише ESPN.

Нагадаємо, "лиси" вдома зіграли у нічию з Тоттенгемом. Варді покидав поле 79-й хвилині. Він проходив повз трибуну, на якій були вболівальники лондонської команди, тому отримав свист у свій адрес.

Це не знітило Джеймі. Форвард показав їм 1 палець, а потім за допомогою двох пальців показав 0. Таким чином, Варді нагадав фанатам, що Лестер ставав чемпіоном АПЛ, а Тоттенгем — ні.

37-річний ексгравець збірної Англії також мав конфлікт з чемпіоном світу у складі збірної Аргентини Крістіаном Ромеро. Джеймі викрикнув кілька нецензурних фраз у його бік.

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Варді

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