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Джеррард може очолити англійський клуб

Олег Дідух — 5 лютого 2025, 12:30
Джеррард може очолити англійський клуб
Стівен Джеррард
Getty Images

Новим місцем роботи легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда може стати англійський клуб Карлайл.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нещодавно Карлайл звільнив із посади головного тренера Майка Вільямсона. Американські власники клубу серйозно розглядають кандидатуру Джеррарда на заміну йому.

Нагадаємо, лише минулого тижня 44-річний англійський фахівець покинув посаду головного тренера Аль-Іттіфака з Саудівської Аравії. Він очолював команду з літа 2023 року. Джеррард залишив клуб із особистих причин.

Карлайл на даний момент посідає останнє, 24 місце в турнірній таблиці Ліги Два – четвертого за силою дивізіону англійського футболу.

Окрім Аль-Іттіфака, Джеррард у своїй тренерській кар’єрі також очолював шотландський Рейнджерс і Астон Віллу.

Стівен Джеррард

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