Куртуа пропустить декілька найближчих матчів Реала – джерело
Основний воротар мадридського Реала, бельгієць Тібо Куртуа, вибув з гри до завершення міжнародної павзи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико.
Про це повідомляє журналіст видання The Athletic Гільєрмо Рай.
За інформацією джерела, точні терміни відновлення голкіпера наразі невідомі. Але "вершкові" не очікують, що він повернеться раніше, ніж завершиться жовтнева павза, викликала матчами збірних.
Якщо підозри "королівського клубу" правдиві, то Куртуа точно пропустить дві гри: проти Лілля в Лізі чемпіонів (2 жовтня) та проти Вільярреала в Ла Лізі (5 жовтня).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в разі травми бельгійця замінятиме український воротар Реала Андрій Лунін. У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.