Луческу очолить збірну Румунії — джерело

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу очолить збірну Румунії.

Про це повідомляє румунське видання Fanatik.

Луческу провів зустріч із представником федерації футболу Румунії, на якій сторони узгодили всі питання щодо співпраці. Очікується, що досвічений фахівець підпише контракт на 2 роки. Його зарплата становитиме 27 тисяч євро на місяць.

Зазначимо, що Луческу вже очолював національну команду Румунії з 1981 до 1986 року. Збірна під його керівництвом зуміла вийти до фінальної частини Євро-1984.

Раніше Мірча заявив, що готовий повернутися до тренерської діяльності. Він перебуває без роботи з листопада минулого року, коли подав у відставку з Динамо після поразки від Шахтаря.