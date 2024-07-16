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У Беллінгема погані стосунки з партнерами по збірній Англії — джерело

Владислав Уткін — 16 липня, 16:56
У Беллінгема погані стосунки з партнерами по збірній Англії — джерело

Півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем має погані відносини із більшістю партнерів по національній команді.

Про це повідомляє видання The Athletic посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що багато гравців збірної "трьох левів" незадоволені образом Беллінгема, створеним пресою. З самого початку Євро-2024 Джуда зображували головним героєм і зіркою команди, що викликало невдоволення інших. Єдиний гравець, з яким у хавбека склалися дружні стосунки — це фланговий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.

Нагадаємо, що Англія програла Іспанії у фіналі чемпіонату Європи. Загалом, Беллінгем забив 2 голи та віддав одну результативну передачу за весь турнір.

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