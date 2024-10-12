Дженоа знайшла заміну травмованому Маліновському – інсайдер

Італійська Дженоа невдовзі підпише уругвайського півзахисника Гастона Перейро.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра в соцмережі X.

За його інформацією, угода підтверджена. Контракт буде підписаний у понеділок, 14 жовтня.

Перейро приєднається до "грифонів" на правах вільного агента. Він перебуває без клубу з 29 серпня цього року – тоді він покинув Кальярі, а до цього грав в оренді в Тернані у Серії Б.

Гастон і Дженоа підпишуть угоду до кінця поточного сезону. У ній буде включена опція продовження ще на один рік.

Основна позиція гравця – центральний атакувальний півзахисник. На цій позиції у клубі грає українець Руслан Маліновський, який вибув на тривалий термін через важку травму.

Transfermarkt оцінює 29-річного уругвайця в 1 млн євро.

Раніше в італійську Дженоа зірвався перехід українського півзахисника Віктора Коваленка.

28-річний вихованець Шахтаря не підійшов головному тренеру Дженоа Альберто Джилардіно, який шукав заміну травмованому Руслану Малиновському.