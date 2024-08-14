Дженоа Малиновського підсилилась захисником Арсенала

Італійська Дженоа підписала 20-річного захисника лондонського Арсенала Брука Нортон-Каффі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови трансферу не розголошуються, проте за інформацією ЗМІ договір між гравцем та командою підписаний терміном на 5 років.

📝 Brooke Norton-Cuffy è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore inglese, nato a Londra il 12/01/2004, arriva dall’Arsenal a titolo definitivo.



Cresciuto nel settore giovanile dei Gunners, nella sua carriera ha collezionato 113 presenze, 3 gol e 7 assist tra i… pic.twitter.com/zI7LOyDQ6R — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 14, 2024

Нортон-Каффі є вихованцем молодіжної академії "канонірів". За свою професійну кар'єру він провів 113 матчів, забив 3 голи та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, за Дженоа виступає український півзахисник Руслан Малиновський. У минулому сезоні він зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні його асист допоміг "грифонам" перемогти Реджану та вийти в 1/16 фіналу Кубку Італії.