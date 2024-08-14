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Дженоа Малиновського підсилилась захисником Арсенала

Микола Дендак — 14 серпня, 20:47
Дженоа Малиновського підсилилась захисником Арсенала
Фото: ФК Дженоа

Італійська Дженоа підписала 20-річного захисника лондонського Арсенала Брука Нортон-Каффі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови трансферу не розголошуються, проте за інформацією ЗМІ договір між гравцем та командою підписаний терміном на 5 років.

Нортон-Каффі є вихованцем молодіжної академії "канонірів". За свою професійну кар'єру він провів 113 матчів, забив 3 голи та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, за Дженоа виступає український півзахисник Руслан Малиновський. У минулому сезоні він зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні його асист допоміг "грифонам" перемогти Реджану та вийти в 1/16 фіналу Кубку Італії.

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