Дженоа планує продовжити контракт із конкурентом Малиновського

Дженоа планує продовжити контракт із конкурентом Руслана Малиновського на його позиції – норвежцем Мортеном Торсбю.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, керівництво "грифонів" готове активувати опцію автоматичного продовження контракту з гравцем на ще один сезон. Його чинна угода з клубом діє до літа 2026 року.

У цьому сезоні Мортен Торсбю провів 28 матчів за Дженоа в усіх турнірах, відзначившись одним асистом. Згідно з даними від Transfermarkt, його вартість оцінюється у 3 млн євро.

Нагадаємо, що 28-річний норвезький півзахисник приєднався до Дженоа на правах оренди з берлінського Уніона в сезоні 2023/24, а минулого літа "червоно-сині" оформили його повноцінний трансфер.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський через травму не зіграв у матчі 32 туру італійської Серії А проти Верони.