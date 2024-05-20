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Дженоа Малиновського продовжила контракт з головним тренером

Олександр Булава — 20 травня, 22:13
Дженоа Малиновського продовжила контракт з головним тренером

Дженоа, за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський, продовжила контракт з головним тренером команди Альберто Джилардіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до літа 2025 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Джилардіно очолює генуезців з грудня 2022 року. Він зміг повернути клуб у Серії А.

Напередодні "грифони" поступилися Ромі (0:1). Після 37 турів команда розташувалася на 11 позиції турнірної таблиці із 46 заліковими пунктами в активі.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Альберто Джилардіно

Дженоа

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