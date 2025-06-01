Дженоа підписала капітана збірної Румунії, який є конкурентом на позицію Малиновського

Дженоа оголосила про перехід атакуючого півзахисника Ніколає Станчу.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Перехід 32-річного гравця відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом Станчу був Дамак із Саудівської Аравії, у якому він виступав 2 сезони.

📝 Il Genoa CFC comunica che a partire dal 1° luglio Nicolae Stanciu sarà un nuovo giocatore rossoblù.



Il calciatore, capitano della nazionale maggiore rumena con cui ha collezionato 81 presenze e 15 reti, in carriera vanta 545 presenze e 108 reti tra campionati, coppe nazionali… pic.twitter.com/vxDa3L2Oyw — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 1, 2025

У поточному він провів 30 матчів, записавши до активу 5 голів та 7 асистів.

Також півзахисник є капітаном збірної Румунії, у складі якої він провів 81 поєдинок та забив 15 м'ячів.

Потенційно Станчу є конкурентом за позицією для українського півзахисника Руслана Малиновського, який минулого сезону через важку травму провів лише 10 матчів за "грифонів".

Раніше повідомлялося, що зірковий нападник Дженоа Маріо Балотеллі залишить клуб влітку на правах вільного агента.