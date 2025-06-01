Дженоа підписала капітана збірної Румунії, який є конкурентом на позицію Малиновського
Дженоа оголосила про перехід атакуючого півзахисника Ніколає Станчу.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Перехід 32-річного гравця відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом Станчу був Дамак із Саудівської Аравії, у якому він виступав 2 сезони.
У поточному він провів 30 матчів, записавши до активу 5 голів та 7 асистів.
Також півзахисник є капітаном збірної Румунії, у складі якої він провів 81 поєдинок та забив 15 м'ячів.
Потенційно Станчу є конкурентом за позицією для українського півзахисника Руслана Малиновського, який минулого сезону через важку травму провів лише 10 матчів за "грифонів".
Раніше повідомлялося, що зірковий нападник Дженоа Маріо Балотеллі залишить клуб влітку на правах вільного агента.