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Зірковий одноклубник Малиновського залишить Дженоа влітку

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 14:41
Зірковий одноклубник Малиновського залишить Дженоа влітку
Маріо Балотеллі
ФК Дженоа

Зірковий нападник Дженоа Маріо Балотеллі залишить клуб влітку на правах вільного агента.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Ексфорвард Манчестер Сіті приєднався до "грифонів" восени 2024-го та не зміг проявити себе повною мірою, з'явившись на полі лише у шістьох матчах, не відзначившись результативними діями.

До Дженоа італієць виступав за Адану Демірспор, Монцу, Марсель, Мілан та Ліверпуль.

У збірну Італії 34-річний Балотеллі востаннє викликався у 2018 році. 

Раніше форвард погрожував головному тренеру команди Патріку Вієйра бунтом через відсутність ігрового часу.

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